В РАН объяснили происхождение нанофазного железа в лунном реголите

Нанофазное железо — один из ключевых «следов» космического выветривания на Луне. Оно встречается в конденсатных пленках на поверхности зерен и в стеклах агглютинатов — стеклосодержащих частиц реголита, спекшихся при ударных событиях. Именно железо заметно влияет на отражательные свойства лунного грунта и в итоге — на то, как Луна и другие безатмосфреные тела Солнечной системы выглядят в телескопах и на спектральных снимках.