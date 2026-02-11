Нагревающиеся петлички и нагрузки на позвоночник: актриса Ирина Рахманова — о трудностях на сьемочной площадке

— Конечно! Что-то новое возникает постоянно. Взять хотя бы технику. Сейчас обсуждают появление микрофонов размером с пуговицу, которые крепятся на одежду. И это просто чудо. Вы даже не представляете, как неудобно ходить с петличками: летом они нагреваются, зимой холодят, проводки вечно за что-то цепляются. А тут прикрепил — и забыл. Или вон сушильную камеру придумали для костюмеров. А до этого сколько фенов было сожжено в полевых условиях! Или камеры. Раньше стадикамщики (операторы, которые используют специальную камеру для съемки движения. — «ВМ») очень рано уходили на пенсию из-за большой нагрузки на позвоночник. Когда мы в 2000 году снимали «Ехали два шофера», еще на пленку, я попросила померить стадикам — и чуть под землю не ушла, надев обвес. Вместе с камерой оператору приходилось носить на себе килограммов по 60. А спустя всего пару-тройку лет, на съемках «Виолы Таракановой», у меня уже была облегченная конструкция с очень маленькой камерой, с которой я бегала, ездила на велосипеде, когда мы снимали «субъектив». Так что всегда есть что узнавать.