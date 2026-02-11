Врач назвал простые продукты, которые спасут от дефицита витамина D

В России у многих наблюдается дефицит витамина D, который важен для здоровья костей, иммунной системы и общего самочувствия. Чтобы восполнить его недостаток, следует пересмотреть свой рацион. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского университета Николай Кудашкин.
«Витамин D мы получаем от солнца. Но также есть информация, что пребывание на коже способствует развитию рака кожи. Воздействие ультрафиолетового солнечного излучения признано самым значимым фактором риска возникновения рака кожи. Источником витамина D кроме солнечного света также является пища», — пояснил доктор.
Среди продуктов с высоким содержанием витамина D — яичный желток, сливочное масло, твердые сыры, рыбий жир, печень трески, а также различные виды рыбы: семга, горбуша, скумбрия, кета, сельдь, форель, угорь и палтус.
Кудашкин добавил, что недостаток солнечного света может привести к проблемам со здоровьем, но чрезмерное пребывание на солнце увеличивает риск солнечных ожогов и рака кожи. Поэтому важно соблюдать баланс и не подвергать кожу длительному воздействию ультрафиолета.
