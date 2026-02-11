Врач назвал простые продукты, которые спасут от дефицита витамина D

В России у многих наблюдается дефицит витамина D, который важен для здоровья костей, иммунной системы и общего самочувствия. Чтобы восполнить его недостаток, следует пересмотреть свой рацион. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского университета Николай Кудашкин.