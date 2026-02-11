Россиянам рассказали, как бороться с соседями, устроившими приют для животных в квартире

Проблема с соседями нередко кроется не только в запахе, но и в самоуправстве. Юрист Ангелина Баканова в беседе с Life.ru акцентировала внимание на правах собственников. Она отметила, что по закону лестничные площадки, лифты и даже общая дверь на этаже принадлежат всем жильцам дома на праве общей долевой собственности. В случае самовольного ограничения доступа на лестничную площадку может грозить штраф.