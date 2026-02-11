Россиянам рассказали, как бороться с соседями, устроившими приют для животных в квартире

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с неудобствами, когда соседи превращают квартиру в стихийный приют для кошек или собак. Постоянный шум, резкий запах и антисанитария способны отравить жизнь даже самых терпеливых граждан. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT объяснил, что закон в этом случае на стороне пострадавших, и дал инструкцию по решению конфликта.
Специалист напомнил, что хотя прямого запрета на большое количество животных в квартире нет, жильцы обязаны соблюдать санитарные нормы и уважать права соседей. Первым шагом специалист назвал обычный разговор. По словам эксперта, важно спокойно объяснить владельцам животных, что их деятельность мешает окружающим.
Если диалог провалился, Бондарь посоветовал обращаться в управляющую компанию. Он уточнил, что лучше всего составить коллективное заявление от нескольких жильцов. В документе эксперт рекомендовал попросить сотрудников УК составить акт осмотра как самой злополучной квартиры, так и мест общего пользования. В заявлении следует отдельно указать на риск появления тараканов и устойчивого запаха, что создает угрозу для общедомового имущества.
Проблема с соседями нередко кроется не только в запахе, но и в самоуправстве. Юрист Ангелина Баканова в беседе с Life.ru акцентировала внимание на правах собственников. Она отметила, что по закону лестничные площадки, лифты и даже общая дверь на этаже принадлежат всем жильцам дома на праве общей долевой собственности. В случае самовольного ограничения доступа на лестничную площадку может грозить штраф.