Россиянам напомнили об активизации мошенников перед праздниками: какие схемы наиболее популярны

В преддверии праздников мошенники активизировались и придумали новые способы обмана россиян. О самых популярных схемах аферистов рассказал киберэксперт Тимофей Воронин в беседе с RT.
По словам специалиста, одна из главных опасностей исходит от звонков якобы из службы доставки или интернет-магазина. Жертве сообщают, что ей уже оплатили цветы или подарок, и для их получения просят продиктовать код из смс.
Ещё одна распространённая уловка связана с сайтами знакомств. Воронин отметил, что злоумышленники втираются в доверие к человеку, предлагая сходить в театр или кино, и тут же присылают фишинговую ссылку для оплаты билетов.
ОТР пишет, что мошенники стали чаще использовать легенду о подарке на день рождения. Они звонят и сообщают о сюрпризе, но имя отправителя скрывают. Чтобы «сверить данные», жертву просят назвать код из смс, с помощью которого преступники получают доступ к личной информации.
Также стало известно о новой массовой схеме кражи Telegram-аккаунтов. Там активно задействуют встроенные мини-приложения и методы социальной инженерии. Злоумышленники создают групповые чаты с большим количеством незнакомых людей. В беседе один из участников жалуется, что у него якобы пропал доступ к старому чату, и публикует ссылку на новый. При переходе открывается мини-приложение, требующее ввести пятизначный код. На самом деле этот код нужен для привязки чужого устройства к аккаунту жертвы, пишут «Известия».