Россиянам напомнили об активизации мошенников перед праздниками: какие схемы наиболее популярны

Также стало известно о новой массовой схеме кражи Telegram-аккаунтов. Там активно задействуют встроенные мини-приложения и методы социальной инженерии. Злоумышленники создают групповые чаты с большим количеством незнакомых людей. В беседе один из участников жалуется, что у него якобы пропал доступ к старому чату, и публикует ссылку на новый. При переходе открывается мини-приложение, требующее ввести пятизначный код. На самом деле этот код нужен для привязки чужого устройства к аккаунту жертвы, пишут «Известия».