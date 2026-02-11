Мать убитого 9-летнего Паши попросила прощения, стоя на коленях у его гроба

В тот момент, когда гроб вот-вот должен был отправиться в землю, семья взмолилась открыть крышку — в последний раз посмотреть на родное лицо. Увидев мальчика, мать рухнула к изголовью.
«Мой Паша, прости меня! Я не могу…» — сказала женщина, падая на гроб сына.
Бабушка в отчаянии попыталась привести дочь в сознание, награждая её пощёчинами, однако совладать с истерикой удалось лишь супругу женщины.
Все члены семьи находились в подавленном состоянии: у них дрожали руки, они с трудом сохраняли равновесие. Когда гроб закрыли и опустили в землю, родственники наблюдали за этим в полной тишине.
Напомним, тело девятилетнего Паши было обнаружено в одном из водоёмов Ленинградской области. Согласно материалам следствия, ребёнка сначала избили до смерти, после чего его тело спрятали в воде. По версии следователей, 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, нанёс ему смертельный удар и попытался инсценировать утопление, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Сегодня состоялось прощание с убитым 9-летним Пашей.
