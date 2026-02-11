Мать убитого 9-летнего Паши попросила прощения, стоя на коленях у его гроба

Напомним, тело девятилетнего Паши было обнаружено в одном из водоёмов Ленинградской области. Согласно материалам следствия, ребёнка сначала избили до смерти, после чего его тело спрятали в воде. По версии следователей, 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, нанёс ему смертельный удар и попытался инсценировать утопление, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный полностью признал свою вину. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Сегодня состоялось прощание с убитым 9-летним Пашей.