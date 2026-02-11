Компания «Рижский хлеб»* внесена в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов несколько юридических и физических лиц. В список попали украинские компании ООО «Рижский хлеб»* (Чернигов) и «Хлебный гурман»* (Киев), латвийская SIA Lielezers*, фонд Ziedot.lv*, а также гражданин Латвии Нормундс Бомис* и гражданка Украины Татьяна Приходько*.