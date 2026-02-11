Ричмонд
Компания «Рижский хлеб»* внесена в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг опубликовал данные о компаниях и лицах, включенных в список террористических и экстремистских.

Источник: Комсомольская правда

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов несколько юридических и физических лиц. В список попали украинские компании ООО «Рижский хлеб»* (Чернигов) и «Хлебный гурман»* (Киев), латвийская SIA Lielezers*, фонд Ziedot.lv*, а также гражданин Латвии Нормундс Бомис* и гражданка Украины Татьяна Приходько*.

Уточним, что российское ООО «Рижский хлеб» (Родники, Ивановская область) в список террористических и экстремистских организаций не входит. Суд Родниковского района признал Нормундса Бомиса*, бывшего совладельца предприятия, экстремистом и конфисковал его 50% доли в российской компании.

По данным Генпрокуратуры РФ, Бомис* и его партнеры финансировали украинские вооруженные формирования и распространяли антироссийскую пропаганду. Доля компании теперь переходит в управление государства. Бомису* и его партнерам запрещено вести любую деятельность на территории России.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.