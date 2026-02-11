На Северном обходе Омска завершается строительство временного моста через Иртыш

Как сообщили на сайте правительства России, к северу от Омска заканчивается строительство временного моста через Иртыш. Это — часть Северного обхода вокруг нашего города.
Как привели на сайте цитату вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас на обходе работы идут на первом этапе строительства, то есть участке протяженностью 16 км, и параллельно на двух развязках.
«Также завершается возведение временного моста через реку Иртыш, с которого будет вестись строительство основного искусственного сооружения. В состав обхода войдут мосты через Иртыш и Омь протяженностью 1277 и 176 м, 19 путепроводов, пять транспортных развязок, площадки для отдыха», — отметил вице-премьер.
Также важно, что второй этап работ предполагает возведение моста через Омь и участка трассы длиной около 50 км от развязки на дороге Н-335 «Омск — Красноярск» до развязки на федеральной трассе Р-254 «Иртыш».
Северный обход Омска протяженностью около 66 км станет частью транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Работы по его строительству начались в октябре прошлого года с забитой символической первой сваи будущего моста через Иртыш. Планируется, что новая автомагистраль уменьшит транзитный пробег по направлению Тюмень — Новосибирск более чем на 20 км. Запуск движения по первому участку с мостом через Иртыш намечен на 2028 год, а полностью завершить обход хотят в 2030 году.
Ранее мы писали, что губернатор Виталий Хоценко заявил: обход сейчас строят с опережением.