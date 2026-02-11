На Северном обходе Омска завершается строительство временного моста через Иртыш

Северный обход Омска протяженностью около 66 км станет частью транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Работы по его строительству начались в октябре прошлого года с забитой символической первой сваи будущего моста через Иртыш. Планируется, что новая автомагистраль уменьшит транзитный пробег по направлению Тюмень — Новосибирск более чем на 20 км. Запуск движения по первому участку с мостом через Иртыш намечен на 2028 год, а полностью завершить обход хотят в 2030 году.