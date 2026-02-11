Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские полицейские спасли запертого в котельной кота

В Ростове полиция вскрыла хозяйственное помещение, спасая голодающего кота.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростовской области в котельную на улице Российской через вентиляционную трубу пробрался кот, вот только выбраться наружу он не смог. Четыре дня животное находилось там без воды и еды, пока местный житель не обратился за помощью в полицию.

Как рассказали в Донском главке, оперативники приехали по указанному адресу, вскрыли дверь и освободили кота.

— Благодаря своевременным действиям сотрудников органов внутренних дел животное было спасено. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.