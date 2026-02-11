Ростовские полицейские спасли запертого в котельной кота

В Первомайском районе Ростовской области в котельную на улице Российской через вентиляционную трубу пробрался кот, вот только выбраться наружу он не смог. Четыре дня животное находилось там без воды и еды, пока местный житель не обратился за помощью в полицию.
Как рассказали в Донском главке, оперативники приехали по указанному адресу, вскрыли дверь и освободили кота.
— Благодаря своевременным действиям сотрудников органов внутренних дел животное было спасено. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.