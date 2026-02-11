Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Есть необходимость корректировок «Народной программы» «Единой России», содержание нужно определять уже сегодня, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Выборы пройдут в сентябре. Но содержание “Народной программы” нам нужно начинать определять уже сегодня. Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», — сказал Медведев.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
