Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР

Медведев заявил, что корректировка народной программы ЕР необходима уже сегодня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Есть необходимость корректировок «Народной программы» «Единой России», содержание нужно определять уже сегодня, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Выборы пройдут в сентябре. Но содержание “Народной программы” нам нужно начинать определять уже сегодня. Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», — сказал Медведев.

Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

