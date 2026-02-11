«Фотошоп на 100 кг»: Анна Семенович ответила на нападки хейтеров по поводу лишнего веса

Семенович показала талию после скандального пляжного видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich.
Артистка продемонстрировала талию и подчеркнула, что находится в хорошей форме. По её словам, в интернете часто распространяются недостоверные кадры, из-за чего у поклонников формируется ошибочное впечатление. Семенович также дала понять, что спокойно относится к критике, но предпочитает отвечать фактами — показывая себя без фильтров и редактирования.
Ранее Анна Семенович рассказала о потере голоса. Причиной, по её словам, стала перенесённая вирусная инфекция. Артистка уточнила, что, хотя голосовые связки пострадали, её общее состояние здоровья остаётся удовлетворительным.
