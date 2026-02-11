Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фотошоп на 100 кг»: Анна Семенович ответила на нападки хейтеров по поводу лишнего веса

Анна Семенович спустя несколько дней прокомментировала обсуждаемое в сети пляжное видео. Певица заявила, что ролик был искажён, а её фигуру якобы «увеличили» с помощью нейросетей и фотомонтажа. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

Семенович показала талию после скандального пляжного видео. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_semenovich.

Артистка продемонстрировала талию и подчеркнула, что находится в хорошей форме. По её словам, в интернете часто распространяются недостоверные кадры, из-за чего у поклонников формируется ошибочное впечатление. Семенович также дала понять, что спокойно относится к критике, но предпочитает отвечать фактами — показывая себя без фильтров и редактирования.

Ранее Анна Семенович рассказала о потере голоса. Причиной, по её словам, стала перенесённая вирусная инфекция. Артистка уточнила, что, хотя голосовые связки пострадали, её общее состояние здоровья остаётся удовлетворительным.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.