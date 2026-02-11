Хандра бывает не только осенней: психолог назвала причины упадка сил с потеплением

При этом особенно остро мужчины реагируют на обезличенные подарки к 23 Февраля. Специалисты обращают внимание, что привычка к «обязаловке» формируется еще в детстве. Это происходит из-за того, что получая в школе и саду одинаковые сувениры, мальчики запоминают неприятные ощущения от формального подхода. Во взрослом возрасте такие подарки воспринимаются как простая формальность и вызывают разочарование, пишет 360.ru.