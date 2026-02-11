Хандра бывает не только осенней: психолог назвала причины упадка сил с потеплением

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, почему многие люди чувствуют упадок сил с приходом тепла. По ее словам, весенняя хандра — это распространенное явление, вызванное как психологическими, так и физиологическими изменениями в организме. Информацией специалист поделилась в беседе с RT.
Абравитова отметила, что обычно такое состояние проходит, как только на улице устанавливается стабильная теплая погода. Хотя весенняя хандра известна меньше своей осенне-зимней «сестры», она все же знакома большому количеству людей. Психолог добавила, что многие испытывают лишь легкий дискомфорт и не обращаются за медицинской помощью.
Однако всплески усталости, апатии и резкие перепады настроения ранней весной фиксируются у многих. Главной причиной эксперт назвала биологический фактор, а именно — глобальную перестройку организма. Как объяснила Абравитова, увеличение светового дня и колебания температуры заставляют тело менять принцип работы гормонов, что временно выматывает человека.
Между тем семейный психолог Лилия Гладких обратила внимание на другую актуальную тему — выбор подарков. По мнению специалиста, некоторые презенты могут не укрепить отношения, а наоборот, навредить им. Её слова приводит «Царьград».
При этом особенно остро мужчины реагируют на обезличенные подарки к 23 Февраля. Специалисты обращают внимание, что привычка к «обязаловке» формируется еще в детстве. Это происходит из-за того, что получая в школе и саду одинаковые сувениры, мальчики запоминают неприятные ощущения от формального подхода. Во взрослом возрасте такие подарки воспринимаются как простая формальность и вызывают разочарование, пишет 360.ru.