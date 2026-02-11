Bloomberg: дефицит электричества на Украине ежедневно составляет 5−6 ГВт

Ранее компания «Джили-моторс» объявила об отзыве почти 18 тысяч автомобилей Geely Emgrand, проданных в период с 1 ноября 2023 года по настоящее время. В Росстандарте сообщили, что причиной является некорректная работа клапана вентиляции в крышке топливного бака.