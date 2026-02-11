Возможности Украины по генерации электроэнергии после недавней серии повреждений инфраструктуры стали ниже на 10 ГВт, пишет Bloomberg, ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Лидер Украины заявил, что ежедневно в часы пик дефицит энергии в сетях составляет 5−6 ГВт. При этом отдельные объекты генерации не получится восстановить до начала следующего отопительного сезона, сказал он.
Отметим, до февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть электроэнергии экспортировалась. Позднее страна лишилась около 39−41 ГВт мощностей (около 70%), остававшихся возможностей генерации не хватает для обеспечения потребителей зимой.
Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил о серьезном дефиците мощности в энергетической системе Украины, он утверждал, что покрыть его оперативно не представляется возможным.
