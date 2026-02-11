Домен WhatsApp* исчез из DNS-сервера Роскомнадзора

KP.RU писал о планах Роскомнадзора полностью заблокировать WhatsApp* до конца года. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что такие меры необходимы для обеспечения информационной безопасности, особенно в предвыборный период.