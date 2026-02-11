Домен WhatsApp* исчез из DNS-сервера Роскомнадзора

Домен мессенджера WhatsApp* 11 февраля исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ). Устройства пользователей перестали получать IP-адреса сервиса, что делает его работу невозможной.
При этом из НСДИ пропали только основные домены whatsapp.com* и web.whatsapp.com*. Технический адрес whatsapp.net* и домен коротких ссылок wa.me* пока остаются в системе.
Ранее в России постепенно вводились ограничения на работу мессенджера. В Госдуме предложили ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*. Авторы инициативы предлагают сохранять возможность точечных мер без полной блокировки платформ.
KP.RU писал о планах Роскомнадзора полностью заблокировать WhatsApp* до конца года. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что такие меры необходимы для обеспечения информационной безопасности, особенно в предвыборный период.
* — принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена.