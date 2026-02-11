В Госдуме объяснили успех спортсменов с русскими корнями на Олимпиаде

В Государственной думе прокомментировали успех спортсменов с российскими корнями, которые участвуют на Олимпиадах под флагами других стран. Депутат Андрей Свинцов заявил, что в России ими продолжают гордиться, однако было бы лучше, если бы они представляли свою страну.
Он добавил, что отстранение России от Олимпийских игр — 2026 побудило талантливых спортсменов искать возможности за границей.
— Ровно этого и добивались западные страны, когда отлучили наших спортсменов от участия в Олимпиаде. Они добивались, чтобы самые талантливые, самые умные, самые смелые — не только в спорте, а во всех дисциплинах (в науке, в бизнесе) — покидали нашу страну под давлением Запада, — сказал Свинцов.
Парламентарий также отметил, что «успех у русских — на генетическом уровне» и проявляется не только в спорте, но и в науке и технологиях, передает Life.ru.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок фигуриста Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх в Италии. По ее словам, это связано со множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой. Она добавила, что у фигуриста были ошибки в ходе выступления. Роднина также пожелала спортсмену справиться с нервами и эмоциями.
10 февраля на Олимпиаде выступили сразу шесть наших спортсменов: лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник. Коростелеву, Непряевой, Посашкову и Крыловой, к сожалению, не удалось занять высоких мест. «Вечерняя Москва» продолжает следить за Олимпийскими играми в Милане и рассказывать о самых ярких моментах.