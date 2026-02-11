В Госдуме объяснили успех спортсменов с русскими корнями на Олимпиаде

В Государственной думе прокомментировали успех спортсменов с российскими корнями, которые участвуют на Олимпиадах под флагами других стран. Депутат Андрей Свинцов заявил, что в России ими продолжают гордиться, однако было бы лучше, если бы они представляли свою страну.