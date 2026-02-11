Членам семей участников СВО помогут получить новую профессию и устроиться на работу

11 февраля «Вечерняя Москва» побеседовала с одним из первых участников нового проекта «Заново рожденные». Татьяна Баринова записалась на обучение по программе «Инклюзивный специалист».
Проект «Заново рожденные» реализуется победителем конкурса грантов «Москва — добрый город». Учебным центром АНО «Возрасту.нет» совместно с Ассоциацией компаний по подбору домашнего персонала при поддержке столичного Департамента труда и соцзащиты населения. В первую очередь он направлен на людей в сложной жизненной ситуации и членов семей участников СВО.
Проект предлагает обучение по трем востребованным специальностям: воспитатель-гувернантка, инклюзивный специалист и рекрутер домашнего персонала.
Так, на инклюзивного специалиста приглашают учиться как тех, кто хочет работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и тех, кто уже имеет опыт такой деятельности.
Семья Бариновых по жизни идет с девизом: «Чужих детей не бывает». Татьяна — специалист по работе с детьми с ОВЗ, Константин — участник специальной военной операции, техник по обслуживанию самолетов и авиационных двигателей. Они профессиональные приемные родители, берут в семью в том числе возвратных приемных детей.
— Мы в этой сфере уже давно. Я — профессиональная няня-психолог, беру детей, которых не берут ни в одну семью. С нами сейчас живут шесть детей: двое родных, четверо приемных, — рассказывает Татьяна Баринова.
Для такой профессии постоянное повышение квалификации просто необходимо. Поэтому, когда Татьяна Баринова узнала о новом проекте «Заново рожденные», она сразу решила записаться на обучение по программе «Инклюзивный специалист».
— Я давно в этой сфере. Работаю с детишками от мала до велика, а также с совершеннолетними. Опыт у меня в этом деле большой, — говорит Татьяна.
К особенным детям нужен свой подход. Татьяна Баринова рассказывает, что у нее воспитанники достаточно быстро начинают ходить, говорить, даже если до этого ничего не получалось.
— Я вижу, как дети меняются, социализируются, учатся доверять этому миру. Примером для меня была мама моего супруга. Она всегда показывала, что даже чужому человеку можно отдать последнее, главное — помочь, — рассказывает Татьяна.
Константин Баринов всецело поддерживает устремления супруги и принимает максимально активное участие в воспитании детей.
— Я сам сейчас учусь на психолога. Раньше мы часто ездили как волонтеры по детским домам с тяжелыми детьми. Сейчас у нас большая семья. Конечно, есть свои правила: всегда убирай за собой, не обижай другого, доверяй и помогай. Но, к примеру, никаких дежурств нет, у нас самая обычная семья, — рассказывает Константин.
Проект «Заново рожденные» — это не просто образовательные курсы. Участники учатся бесплатно, получают диплом, который дает право работать в семьях и детских центрах. Преподаватели придерживаются практико-ориентированного подхода — все участники проекта обязательно стажируются в детских центрах, семьях и рекрутинговых агентствах.
Тем, кто видит себя в выбранной профессии, помогут с трудоустройством. Те, кто нуждается в помощи, могут проконсультироваться с психологами и карьерными коучами. Формат обучения очно-заочный. Очные занятия проходят на площадках для НКО. Тем, кто хочет записаться на бесплатное обучение, нужно пройти отбор. Подробности, расписание и форму записи можно найти на странице проекта: babushkanachas.ru/shkola/zanovo_rozhdennye_2026/raspisanie.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталия Линькова, президент АНО «Возрасту.нет»:
— Сегодня рынок остро нуждается в подготовленных домашних воспитателях, нянях, гувернантках, инклюзивных специалистах и грамотных рекрутерах в подборе помогающего домашнего персонала. Одновременно многие люди, переживающие трудный период, ищут точку опоры — востребованную профессию и стабильный доход. Наш проект создает мост между этими потребностями. Мы даем не просто диплом, а полное сопровождение: от психологической поддержки до гарантированной стажировки и помощи в самоустройстве самым мотивированным и лучшим выпускникам.