Светофоры «потухнут» на весь день: челябинских водителей предупредили, где ехать особенно осторожно

В Челябинске 12 февраля на нескольких участках улично-дорожной сети временно перестанут работать светофоры. Об этом сообщили в городской администрации.
С 8:00 до 18:00 светофорное регулирование будет отключено на перекрестках улиц Горького — Первой Пятилетки и Горького — Савина. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.
Отключение носит плановый характер. На время отсутствия светофоров движение будет осуществляться в соответствии с дорожными знаками и правилами приоритета.
Автомобилистам рекомендуют снижать скорость и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварийных ситуаций на загруженных перекрестках.