Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светофоры «потухнут» на весь день: челябинских водителей предупредили, где ехать особенно осторожно

Власти Челябинска на день отключат светофоры на улицах Горького и Савина.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 12 февраля на нескольких участках улично-дорожной сети временно перестанут работать светофоры. Об этом сообщили в городской администрации.

С 8:00 до 18:00 светофорное регулирование будет отключено на перекрестках улиц Горького — Первой Пятилетки и Горького — Савина. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

Отключение носит плановый характер. На время отсутствия светофоров движение будет осуществляться в соответствии с дорожными знаками и правилами приоритета.

Автомобилистам рекомендуют снижать скорость и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварийных ситуаций на загруженных перекрестках.