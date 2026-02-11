Ричмонд
Комик Сабуров может получить до 12 лет тюрьмы в Казахстане за наемничество

Нурлану Сабурову может грозить тюремный срок от 7 до 12 лет по статье о наемничестве.

Источник: Комсомольская правда

Стендап-комику Нурлану Сабурову может грозить срок от 7 до 12 лет тюрьмы в Казахстане за наемничество. Об этом в беседе с aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«В Казахстане ему грозит уголовное преследование и тюремное заключение. Наемничество во многих странах является довольно серьезным преступлением, которое наказывается большими сроками лишения свободы», — отметил эксперт.

Ранее KP.RU сообщал, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик является гражданином Казахстана и неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ. Также за ним числятся налоговые правонарушения.

После этого решения в Казахстане также начали проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве. Поводом для нее стало видео, на котором комик жертвует десять мотоциклов одному из российских воинских подразделений.