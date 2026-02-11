Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

— Наибольшую опасность для Земли в текущем году, как и всегда, будут представлять случайные объекты, прилетающие с дальних рубежей Солнечной системы и открываемые впервые. Примером такого объекта может быть 3I/ATLAS — тело размером более одного километра, которое было обнаружено всего за пять месяцев до его максимального сближения с Землей, — передает Telegram-канал лаборатории.