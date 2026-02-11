Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

Астероид 2001 FD58 с размерами около одного километра, в субботу, 14 февраля, пролетит на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли. Он считается самым крупным космическим телом из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг планеты. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые подчеркнули, что астероид не представляет реальной угрозы для Земли, а ближайшим крупным объектом, у которого есть ненулевая вероятность этого, является объект 2017 SH33 примерно такого же размера, у которого присутствует примерно один шанс из 150 миллионов упасть на Землю 30 апреля.
— Наибольшую опасность для Земли в текущем году, как и всегда, будут представлять случайные объекты, прилетающие с дальних рубежей Солнечной системы и открываемые впервые. Примером такого объекта может быть 3I/ATLAS — тело размером более одного километра, которое было обнаружено всего за пять месяцев до его максимального сближения с Землей, — передает Telegram-канал лаборатории.
14 января ИКИ РАН опроверг информацию о том, что 10-метровый астероид CE2XZW2 в ближайшее время упадет на планету. Ученые подчеркнули, что «один из околонаучных интернет-каналов» опубликовал подобное сообщение без проверки.