Товарищеский матч ФК «Ростов» и «Чжэцзян» завершили из-за потасовки

Товарищеский матч футбольного клуба (ФК) «Ростов» с «Чжэцзян Профешнл», который проходил в среду, 11 февраля, в ОАЭ в рамках учебно-тренировочных сборов, завершили досрочно из-за возникшей между игроками потасовки.
Игра началась в 16:00 по московскому времени, однако ее приостановили в первом тайме в момент, когда счет составлял 0:0. Позже в Telegram-канале российского ФК сообщили о завершении матча.
— Игра завершена. Команда проведет тренировку на поле, — говорится в сообщении.
9 февраля должен был состояться товарищеский матч между «Крыльями Советов» из Российской премьер-лиги и клубом «КАМАЗ» из Лиги Pari. Однако встречу пришлось досрочно завершить из-за начавшейся драки между футболистами. Игра проходила на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Инцидент с дракой произошел на 47-й минуте матча, в дополнительное время первого тайма.
Ранее на выездном матче против «Монреаль Канадиенс» российский хоккеист Александр Овечкин чуть не подрался с хоккеистом Джошем Андерсоном. Игроков разняли, и судья назначил обоим малый штраф.