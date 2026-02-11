Товарищеский матч ФК «Ростов» и «Чжэцзян» завершили из-за потасовки

9 февраля должен был состояться товарищеский матч между «Крыльями Советов» из Российской премьер-лиги и клубом «КАМАЗ» из Лиги Pari. Однако встречу пришлось досрочно завершить из-за начавшейся драки между футболистами. Игра проходила на тренировочном сборе в Турции в рамках подготовки к весенней части сезона. Инцидент с дракой произошел на 47-й минуте матча, в дополнительное время первого тайма.