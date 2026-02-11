Блогер Юля Пушман стала мамой второй раз

Блогер-миллионник Юлия Пушман во второй раз стала мамой. Как стало известно Super, мальчик появился на свет 10 февраля, хотя сама знаменитость еще днем делала вид, что только собирается в роддом.
Отцом новорожденного является Слава Басюл, за которого девушка вышла замуж три года назад. Во время гендер-пати блогер рассказывала, что ее муж на сто процентов был уверен в том, что у них будет девочка, тогда как сама Юля оценивала шансы на рождение сына в 30−40 процентов.
Сейчас у пары подрастает четырехлетняя дочь Анна. Ее появлению на свет предшествовала замершая беременность, о которой Пушман откровенно рассказала спустя несколько месяцев. Тогда блогер подчеркнула, что решилась на это видео исключительно ради поддержки женщин, которые столкнулись с аналогичной трагедией.
Тем временем солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в возрасте 43 лет впервые стал отцом. Артист признался, что присутствие на родах стало одним из самых ярких впечатлений в его жизни.
Певец рассказал, что они планировали это задолго до события, и он ни разу не пожалел о принятом решении. По словам Кирилла, эмоции от первой минуты знакомства с ребенком просто невозможно передать словами, а главным чудом для него стала сама встреча в первые секунды жизни малыша.