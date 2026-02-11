Блогер Юля Пушман стала мамой второй раз

Отцом новорожденного является Слава Басюл, за которого девушка вышла замуж три года назад. Во время гендер-пати блогер рассказывала, что ее муж на сто процентов был уверен в том, что у них будет девочка, тогда как сама Юля оценивала шансы на рождение сына в 30−40 процентов.