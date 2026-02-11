Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами»

— Осенью мне не нужны много дров и уголь. Приношу с улицы ветки, сучья — и внутри тепло. Я жила в доме, провела газ, поставила котел во всех комнатах, но все убрала, потому что газ дорогой. Прожила две недели и заплатила 800 леев, — говорит она.