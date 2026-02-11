Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами»

— Вчера в полдень я не разводила огонь, было жарко. Я так и спала, еще и шерстяными одеялами укрылась, а сейчас развожу огонь. Ну как можно не жить здесь?!
В селе Цыра Флорештского района местная жительница Мария Фёдорович решила провести зиму в старой каменной постройке — «бордее» (традиционная молдавская и румынская полуземлянка), чтобы сократить расходы на отопление. По ее словам, помещение хорошо удерживает тепло и требует минимального количества топлива, сообщает tvn.md.
Постройке, в которой она живет зимой, более 120 лет. Мария Фёдорович говорит, что достаточно хорошо протопить помещение, после чего тепло сохраняется два-три дня.
Для отопления пенсионерка использует ветки и хворост, не покупая дрова или уголь.
— Осенью мне не нужны много дров и уголь. Приношу с улицы ветки, сучья — и внутри тепло. Я жила в доме, провела газ, поставила котел во всех комнатах, но все убрала, потому что газ дорогой. Прожила две недели и заплатила 800 леев, — говорит она.
По ее словам, жить в бордее проще и дешевле. Сейчас в селе Цыра насчитывается около 30 таких построек, однако большинство жителей используют их как хозяйственные помещения.