Работодатель может законно не платить премию: в каких случаях это возможно

Сытник добавила, что лишить сотрудника части выплат законно можно только в том случае, если в расчетном периоде у него были дисциплинарные взыскания. При этом важно помнить: размер удержания не может превышать 20% от заработной платы. Наказывать рублем разрешено исключительно за тот месяц или квартал, когда было совершено нарушение. Продлевать санкции на более долгий срок за один проступок, по словам профессора, незаконно.