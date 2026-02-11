Работодатель может законно не платить премию: в каких случаях это возможно

В спорах о невыплаченных премиях ключевую роль играют формулировки в документах, которые сотрудник подписывал при трудоустройстве. Достаточно внимательно изучить трудовой договор или положение о премировании, чтобы понять, обязан ли начальник поощрять работника деньгами. Об этом NEWS.ru рассказала профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник.
Эксперт пояснила, что разница часто кроется всего в одном слове. Если в документе сказано, что работодатель «может» выплатить премию, это означает его право, а не обязанность. В таком случае решение о выплате остается на усмотрение руководства. Однако если в договоре указано, что работнику «устанавливается» премия при выполнении определённых условий, деньги должны быть выплачены в обязательном порядке.
Сытник добавила, что лишить сотрудника части выплат законно можно только в том случае, если в расчетном периоде у него были дисциплинарные взыскания. При этом важно помнить: размер удержания не может превышать 20% от заработной платы. Наказывать рублем разрешено исключительно за тот месяц или квартал, когда было совершено нарушение. Продлевать санкции на более долгий срок за один проступок, по словам профессора, незаконно.
Тем временем и самим работодателям стоит быть аккуратнее с выплатами. Профессор Ирина Шестерякова предупредила, что задержка премий может обернуться серьезными штрафами. Если средства не приходят сотрудникам вовремя, компания рискует заплатить до 50 тысяч рублей.