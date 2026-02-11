Чтим память великого биолога

Современная теория (синтетическая теория эволюции) появилась на стыке идей дарвинизма и достижений генетики. И другие, более совершенные теории, которые могут появиться в будущем, так или иначе будут опираться на его труды.
Сложно представить себе современного биолога, который в своих работах не затрагивал бы проблемы эволюции. Зоолог, ботаник, молекулярный биолог — для каждого важна эволюционная тематика. Мы можем спорить о том, живые ли вирусы, но и вирусологу, чтобы разработать эффективную вакцину, нужно понимать, как появился вирус и как он будет эволюционировать дальше.
На мой взгляд, идеальный ученый должен стремиться к глобальным обобщениям и пытаться подтвердить их исследованиями более узких биологических вопросов. В этом смысле Дарвин был действительно идеальным ученым. У него есть глобальные работы, посвященные естественному отбору, искусственному отбору, половому отбору, происхождению человека. При этом у него было немало частных интересов, например, он исследовал дождевых червей, насекомоядные растения. Но и в этих категориях он всегда наблюдал — а как работает эволюция у конкретных видов? Так должен работать современный ученый.
Создатель музея, биолог Александр Котс задумывал, что весь музей будет посвящен эволюционной идее. В целом так и вышло. Ежегодно мы чтим память Дарвина, проводя в субботу, 14 февраля, ближайшую к его дню рождения, День эволюции. На нем проходят мастер-классы, игры для взрослых и детей. Многие долгосрочные механизмы эволюции мы покажем наглядно. Так что 14 февраля ждем желающих поближе познакомиться с трудами Дарвина.