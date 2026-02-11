Чтим память великого биолога

На мой взгляд, идеальный ученый должен стремиться к глобальным обобщениям и пытаться подтвердить их исследованиями более узких биологических вопросов. В этом смысле Дарвин был действительно идеальным ученым. У него есть глобальные работы, посвященные естественному отбору, искусственному отбору, половому отбору, происхождению человека. При этом у него было немало частных интересов, например, он исследовал дождевых червей, насекомоядные растения. Но и в этих категориях он всегда наблюдал — а как работает эволюция у конкретных видов? Так должен работать современный ученый.