Испанский преподаватель и IT-специалист Энрике Ариас Хиль, который получил убежище в России из-за преследования в Европе, в среду, 11 февраля, заявил, не хочет возвращаться на родину.
Педагог добавил, что не поехал бы в Испанию даже при пропаже ордера на его арест, поскольку его преследует разведка и о нем публично высказывались «элементы, близкие к британским, американским и израильским спецслужбам».
— Даже если в другом гипотетическом сценарии «завтра» всего этого не существовало бы, я все равно не вернулся бы в страну, которая когда‑то была великой и прекрасной, а сегодня управляется предателями и трусами, — рассказал Хиль.
Он также выразил желание получить российское гражданство и намерение провести в стране всю свою жизнь, передает РИА Новости.
29 декабря бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен вместе с женой получил политическое убежище в РФ и гражданство страны. На родине правоохранители преследовали Туртиайнена из-за его поддержки действий России и критики Североатлантического альянса. Экс-депутат пояснил, что принял решение о переезде в Россию из-за опасений за личную безопасность.