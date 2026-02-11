Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях замедления Telegram

Госдума отказалась уточнять законность ограничения мессенджера Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума не поддержала предложение от Коммунистической партии России (КПРФ) о проверке оснований для замедления и ограничения работы мессенджера Telegram. Об этом рассказал депутат Михаил Матвеев в телеграм-канале.

«За предложение проголосовали представители КПРФ и Справедливой России, а также Новые люди — всего пять голосов за, остальные депутаты голосование проигнорировали. Фракция ЛДПР не участвовала в голосовании, а Единая Россия выступила против», — говорит депутат.

Матвеев также сообщил, что Сергей Боярский, который руководит комитетом Госдумы по информационным технологиям, выступил против этого предложения. Боярский заявил, что Telegram нарушает законы России, не удаляет запрещенный контент и часто становится причиной утечки данных пользователей, что привлекает мошенников.

Ранее KP.RU сообщил, что Роскомнадзор замедлил работу Telegram в России на основании нарушений законодательства.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше