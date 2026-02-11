Госдума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях замедления Telegram

Государственная дума не поддержала предложение от Коммунистической партии России (КПРФ) о проверке оснований для замедления и ограничения работы мессенджера Telegram. Об этом рассказал депутат Михаил Матвеев в телеграм-канале.
«За предложение проголосовали представители КПРФ и Справедливой России, а также Новые люди — всего пять голосов за, остальные депутаты голосование проигнорировали. Фракция ЛДПР не участвовала в голосовании, а Единая Россия выступила против», — говорит депутат.
Матвеев также сообщил, что Сергей Боярский, который руководит комитетом Госдумы по информационным технологиям, выступил против этого предложения. Боярский заявил, что Telegram нарушает законы России, не удаляет запрещенный контент и часто становится причиной утечки данных пользователей, что привлекает мошенников.
Ранее KP.RU сообщил, что Роскомнадзор замедлил работу Telegram в России на основании нарушений законодательства.