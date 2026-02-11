Роднина раскритиковала идею запретить спортсменам въезд за смену гражданства

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в среду, 11 февраля, назвала нарушением прав человека инициативу министра спорта Михаила Дегтярева о запрете на въезд в страну для спортсменов, которые сменили спортивное гражданство.
— Я не знаю, как это вообще возможно. Это нарушение прав человека. У нас огромное количество людей в стране меняют гражданство — ученые, айтишники, предприниматели. Почему здесь выделяются только спортсмены? — высказалась парламентарий.
Она подчеркнула, что смена гражданства сама по себе не является «изменой Родине», и напомнила, что в СССР эмигранты теряли дипломы, имущество и право на образование, но сейчас в России проживает «достаточно людей» с двойным гражданством. Роднина добавила, что не понимает, как в России планируют запрещать въезд в страну таким людям, передает РБК.
Ранее Михаил Дегтярев заявил, что смена спортивного гражданства является «предательством в чистом виде». Он подчеркнул, что в дальнейшем спортсменам не только запретят въезжать в страну, но и лишат их возможности пользоваться российскими спортивными объектами.