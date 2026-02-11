Роднина раскритиковала идею запретить спортсменам въезд за смену гражданства

Она подчеркнула, что смена гражданства сама по себе не является «изменой Родине», и напомнила, что в СССР эмигранты теряли дипломы, имущество и право на образование, но сейчас в России проживает «достаточно людей» с двойным гражданством. Роднина добавила, что не понимает, как в России планируют запрещать въезд в страну таким людям, передает РБК.