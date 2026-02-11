Рейсы авиакомпании «Россия» в сообщении с Кубой приостановят с 24 февраля

Авиакомпания «Россия» с 24 февраля отменит все рейсы в сообщении с Кубой. Об этом в среду, 11 февраля, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
— С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены, — говорится в Telegram-канале компании.
11 февраля Министерство экономического развития России призвало россиян воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом. Также ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.
Также пресс-служба Росавиации сообщила, что авиакомпания «Россия» и Nordwind приостановят рейсы на Кубу после того, как c острова вывезут российских туристов. Соответствующие ограничения действуют до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. В результате в стране застряли и российские туристы. Рейсы из курортного города Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживали на 1−2 суток.