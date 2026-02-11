Рейсы авиакомпании «Россия» в сообщении с Кубой приостановят с 24 февраля

В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. В результате в стране застряли и российские туристы. Рейсы из курортного города Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживали на 1−2 суток.