Россиянин попытался взорвать своего недруга, въехав на горящем авто в колонку АЗС

Мужчина поджёг машину, пытаясь убить знакомого. Видео © Telegram/ Mash, VK/ СУ-СКР Самара.
После столкновения машина загорелась, однако нападавший успел выбраться. Сотрудники заправки оперативно потушили огонь и предотвратили более серьёзные последствия. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Сейчас следователи назначают экспертизы, допрашивают свидетелей и решают вопрос о мере пресечения.
Ранее двое полицейских и задержанный погибли в ДТП в Калмыкии. Столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Largus произошло на 170-м километре автодороги Р-22 «Каспий».
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.