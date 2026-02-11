Ричмонд
Россиянин попытался взорвать своего недруга, въехав на горящем авто в колонку АЗС

В Самаре 27-летний житель Башкирии устроил опасное покушение: он поджёг собственный автомобиль и на скорости врезался в колонку АЗС, рядом с которой находился его знакомый. По версии следствия, именно этот мужчина был целью атаки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: Life.ru

Мужчина поджёг машину, пытаясь убить знакомого. Видео © Telegram/ Mash, VK/ СУ-СКР Самара.

После столкновения машина загорелась, однако нападавший успел выбраться. Сотрудники заправки оперативно потушили огонь и предотвратили более серьёзные последствия. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Сейчас следователи назначают экспертизы, допрашивают свидетелей и решают вопрос о мере пресечения.

Ранее двое полицейских и задержанный погибли в ДТП в Калмыкии. Столкновение автомобилей Lada Granta и Lada Largus произошло на 170-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

