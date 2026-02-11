Россиянин попытался взорвать своего недруга, въехав на горящем авто в колонку АЗС

В Самаре 27-летний житель Башкирии устроил опасное покушение: он поджёг собственный автомобиль и на скорости врезался в колонку АЗС, рядом с которой находился его знакомый. По версии следствия, именно этот мужчина был целью атаки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.