Медведев призвал ЕР подумать над проблемой нехватки школьных автобусов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал партию подумать над решением проблемы нехватки школьных автобусов.
«Вот еще одна тема, которая была названа, — автобусы. Вот мы все время ею занимаемся, их все равно не хватает, значит, делаем это не так, как надо. Надо подумать каким образом эту задачу решить на более длительных период», — сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы «Единой России».
Он отметил, что Россия — огромная страна, и «это не по Европе малюсенькой возить школьников».
«Тем не менее из года в год мы говорим о том, чтобы автобусов, которые возят школьников, становилось все больше. Значит, надо посмотреть на то, как эта задача решается», — добавил Медведев.