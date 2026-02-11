Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев призвал ЕР подумать над проблемой нехватки школьных автобусов

Медведев призвал ЕР подумать над решением проблемы нехватки школьных автобусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал партию подумать над решением проблемы нехватки школьных автобусов.

«Вот еще одна тема, которая была названа, — автобусы. Вот мы все время ею занимаемся, их все равно не хватает, значит, делаем это не так, как надо. Надо подумать каким образом эту задачу решить на более длительных период», — сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы «Единой России».

Он отметил, что Россия — огромная страна, и «это не по Европе малюсенькой возить школьников».

«Тем не менее из года в год мы говорим о том, чтобы автобусов, которые возят школьников, становилось все больше. Значит, надо посмотреть на то, как эта задача решается», — добавил Медведев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше