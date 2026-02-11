Ричмонд
В Молдавии «Сказку о золотой рыбке» Пушкина приписали американской писательнице

Авторы молдавского учебника приписали «Сказку о золотой рыбке» Александра Пушкина американской писательнице Хелен Гербер. Свою оценку опубликовал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Источник: Life.ru

«Дикари-с», — написал он, комментируя это.

Ранее молдавская журналистка Елена Пахомова сообщила, что в учебнике по румынскому языку для местных школьников авторство известного произведения русского классика ошибочно отдано Хелен Гербер. Примечательно, что американская писательница родилась в 1859 году, тогда как пушкинская сказка была впервые опубликована ещё в 1835 году. Таким образом, произведение русской литературы появилось на несколько десятилетий раньше, чем родилась писательница.

Ранее сообщалось, что ВСУшник устроил истерику в Одессе из-за цветов у памятника Пушкину. На кадрах с места слышно, как агрессивный украинец покрывает несчастного мужчину в возрасте шквалом матерных слов. Он призывает его выкинуть букет и одуматься.

