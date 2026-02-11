Ранее молдавская журналистка Елена Пахомова сообщила, что в учебнике по румынскому языку для местных школьников авторство известного произведения русского классика ошибочно отдано Хелен Гербер. Примечательно, что американская писательница родилась в 1859 году, тогда как пушкинская сказка была впервые опубликована ещё в 1835 году. Таким образом, произведение русской литературы появилось на несколько десятилетий раньше, чем родилась писательница.