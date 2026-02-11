«Дикари-с», — написал он, комментируя это.
Ранее молдавская журналистка Елена Пахомова сообщила, что в учебнике по румынскому языку для местных школьников авторство известного произведения русского классика ошибочно отдано Хелен Гербер. Примечательно, что американская писательница родилась в 1859 году, тогда как пушкинская сказка была впервые опубликована ещё в 1835 году. Таким образом, произведение русской литературы появилось на несколько десятилетий раньше, чем родилась писательница.
Ранее сообщалось, что ВСУшник устроил истерику в Одессе из-за цветов у памятника Пушкину. На кадрах с места слышно, как агрессивный украинец покрывает несчастного мужчину в возрасте шквалом матерных слов. Он призывает его выкинуть букет и одуматься.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.