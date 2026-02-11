Отравивший своих родных Миссюра из Балашихи захотел уйти на СВО

Мужчина заметил странные совпадения в отравлениях, а также, что продукты у него дома периодически имеют странный вкус. В правоохранительных органах посоветовали поставить скрытую камеру на кухне. Та и засняла, как Миссюра приходит домой к родным и, пока никого нет, что-то подсыпает в продукты. В июне 2024-го парня задержали, он во всем признался (сам Миссюра позже жаловался, что на него якобы давили оперативники, выбивали показания через «пресс-хату» в изоляторе).