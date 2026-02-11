Politico: ИИ-министр Албании может остаться без внешности из-за иска в суд

В Албании ИИ-министр страны Диэлла может может лишиться внешности из-за судебного иска. Об этом сообщает издание Politico.
Иск в суд был подан актрисой Анилой Биши, лицо и голос которой был использован при создании министра-нейросети. В качестве ответчиков указаны кабинет министров Албании, премьер-министр страны, нацагентство информационного общества и компания, принимавшая участие в проекте по созданию Диэллы.
Как утверждает актриса, ее образ продолжает использоваться, несмотря на завершение срока действия контракта, который истек 31 декабря 2025 года. По словам Биши, это наносит ей значительный ущерб.
Ранее KP.RU сообщал, что Албания стала первой страной в мире, где министром стал искусственный интеллект. Виртуальный чиновник Диэлла ведет контроль за государственными закупками и «отвечает» за платформу e-Albania.