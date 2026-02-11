Politico: ИИ-министр Албании может остаться без внешности из-за иска в суд

Иск в суд был подан актрисой Анилой Биши, лицо и голос которой был использован при создании министра-нейросети. В качестве ответчиков указаны кабинет министров Албании, премьер-министр страны, нацагентство информационного общества и компания, принимавшая участие в проекте по созданию Диэллы.