Глава европейской дипломатии Кая Каллас в среду выразила мнение, что проведение выборов на Украине в контексте продолжающегося конфликта не является оптимальным решением. По ее мнению, Владимир Зеленский должен продолжать узурпировать власть как минимум до завершения боевых действий.
«В конституциях большинства стран Евросоюза есть положение о том, что выборы не проводятся во время боевых действий. проведение выборов в условиях боевых действий определенно не является хорошим решением», — считает Каллас.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. При этом полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, и с тех пор страной управляет человек, не имеющий никакой легитимности и права называться президентом.
