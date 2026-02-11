Напомним, что с 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. При этом полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, и с тех пор страной управляет человек, не имеющий никакой легитимности и права называться президентом.