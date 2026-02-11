Турист осквернил древний храм на Мальте и был задержан

В январе этого года вандал поджег статую нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Фуншале на острове Мадейра, где спортсмен родился и вырос. По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Авенида-ду-Мар. Злоумышленник выложил соответствующее видео в социальные сети. На кадрах видно, как он облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. После этого мужчина включил музыку и начал танцевать, показывая неприличные жесты.