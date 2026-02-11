Турист осквернил древний храм на Мальте и был задержан

Венгерский турист повредил стену древнего храма на Мальте и был задержан. Об этом сообщили в Times of Malta.
Другие туристы заметили, как мужчина высекает цифры на мегалитической постройке, и сообщили в полицию. Несмотря на незначительный ущерб, 30-летнего мужчину арестовали. Расследование инцидента продолжается.
При этом в 2023 году за подобное преступление наказали итальянского студента. Он признал себя виновным и был приговорен к двум годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора, а также получил штраф в размере 15 тысяч евро.
Храмовый комплекс Джгантия, построенный в 4-м тысячелетии до нашей эры на острове Гоцо, является одним из старейших сооружений мира и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В январе этого года вандал поджег статую нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Фуншале на острове Мадейра, где спортсмен родился и вырос. По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Авенида-ду-Мар. Злоумышленник выложил соответствующее видео в социальные сети. На кадрах видно, как он облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. После этого мужчина включил музыку и начал танцевать, показывая неприличные жесты.