Гастроэнтерологи назвали продукты, вызывающие повышенное газообразование

Сильное газообразование может вызвать употребление газированных напитков, ферментированных продуктов, лука, чеснока, бобовых и крестоцветных. К такому же эффекту приводит привычка постоянно жевать жвачку и быстро есть. Об этом рассказали гастроэнтерологи Сатише Рao и Фоласаде П. Мэй.
Рао отметила, что сами по себе газы являются естественным продуктом пищеварения.
— Их часть попадает в кровоток и выдыхается, а другая выходит через анус, — пояснила специалист.
В норме организм может выпускать газы до 24 раз в день, но это может происходить намного чаще из-за ряда факторов, в том числе особенности микрофлоры кишечника. По словам Мэй, стоит беспокоиться, если образование газов участилось внезапно и не проходит, причиняет дискомфорт, сопровождается другими симптомами, усталостью и потерей веса. При таких признаках нужно обратиться к врачу, передает HuffPost.
По словам гастроэнтеролога «Скандинавского центра здоровья» Ольги Чистик, повышенное газообразование также могут вызывать молоко и молочные продукты, лук, чеснок, спаржа, цветная капуста, пшеница и источники фруктозы, в том числе яблоки, груши, манго и черешня.