Гастроэнтерологи назвали продукты, вызывающие повышенное газообразование

В норме организм может выпускать газы до 24 раз в день, но это может происходить намного чаще из-за ряда факторов, в том числе особенности микрофлоры кишечника. По словам Мэй, стоит беспокоиться, если образование газов участилось внезапно и не проходит, причиняет дискомфорт, сопровождается другими симптомами, усталостью и потерей веса. При таких признаках нужно обратиться к врачу, передает HuffPost.