Более 70 уклонистов погибли при попытке сбежать с Украины

После объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года при попытке сбежать из страны погибли более 70 мужчин призывного возраста, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«За время действия ограничений на выезд за пределы Украины для мужчин — граждан Украины во время попыток незаконного пересечения границы, начиная с февраля 2022 года, к сожалению, мы зафиксировали более 70 смертей», — сказал он в интервью «Укринформ».
Демченко рассказал, что наиболее часто случаи гибели украинцев происходят там, где границу пытаются пересечь по реке. При этом больше всего таких случаев фиксировалось в 2023 и 2024 годах.
Ранее телеканал CNN сообщил, что с начала конфликта свыше 30 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с Румынией, все они получили временную защиту. При этом не менее 29 украинских уклонистов погибли при попытке пересечь горы или переплыть реку Тиса, подсчитали журналисты.