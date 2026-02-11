В Ростове прошел фестиваль скалолазания

В Ростове-на-Дону завершился яркий спортивный фестиваль по скалолазанию. Его участники состязались в дисциплине боулдеринг.
Как рассказали в городской администрации, в соревновании сражались 130 человек из нашего региона, Кисловодска и ДНР. Спортсменам нужно было преодолеть 12 сверхтяжелых трасс в шести возрастных группах.
Наилучшие результаты показали ростовчане: Битков Святослав, Фоминичев Михаил, Миронова Аврора-Александра, Харенко Полина, Сергеева Алиса, Малофеев Егор и Панова Елизавета.
