В Ростове прошел фестиваль скалолазания

В Ростовое 130 человек соревновались в скалолазании.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершился яркий спортивный фестиваль по скалолазанию. Его участники состязались в дисциплине боулдеринг.

Как рассказали в городской администрации, в соревновании сражались 130 человек из нашего региона, Кисловодска и ДНР. Спортсменам нужно было преодолеть 12 сверхтяжелых трасс в шести возрастных группах.

Наилучшие результаты показали ростовчане: Битков Святослав, Фоминичев Михаил, Миронова Аврора-Александра, Харенко Полина, Сергеева Алиса, Малофеев Егор и Панова Елизавета.

