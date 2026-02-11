Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 17−18 февраля. Одной из тем обсуждения может стать инициатива США о создании свободной экономической зоны в Донбассе. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать интересы России и исключать угрозы ее безопасности, а также русскому населению и культуре на территории Украины.