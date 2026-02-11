Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не исключил, что в возможное мирное соглашение по Украине могут быть включены гарантии безопасности для России. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что урегулирование должно быть комплексным.
«Все, что мы делаем под американским руководством, — это объединение украинцев, россиян и США в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец конфликту», — заявил Рютте.
По его словам, договоренности должны затрагивать восстановление Украины, чувствительные вопросы, включая территориальные, а также содержать «очень сильные гарантии безопасности».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 17−18 февраля. Одной из тем обсуждения может стать инициатива США о создании свободной экономической зоны в Донбассе. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать интересы России и исключать угрозы ее безопасности, а также русскому населению и культуре на территории Украины.