Авиакомпания «Россия» с 24 февраля приостановит полёты на Кубу

Авиакомпания «Россия» объявила о корректировке полётной программы на Кубу. Для вывоза пассажиров (кроме граждан Кубы), находящихся на острове, организованы специальные рейсы. С 24 февраля все последующие рейсы по этим направлениям будут отменены. Об этом рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Источник: Life.ru

Рейсы из Варадеро отвезут туристов обратно в Москву с 12 по 21 февраля, а рейс из Гаваны будет 16 февраля. Также запланирован рейс для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу 15 февраля. Пассажиров дополнительно уведомят о статусе перелёта по контактам, указанным при бронировании. Проверить информацию можно через раздел «Управление бронированием» на сайте перевозчика.

Ранее Life.ru писал, что Минэкономразвития России рекомендовало россиянам временно отказаться от поездок на Кубу, а туроператорам — приостановить продажу туров в эту страну. Решение связано с проблемой заправки самолётов на острове.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.