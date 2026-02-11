Авиакомпания «Россия» с 24 февраля приостановит полёты на Кубу

Рейсы из Варадеро отвезут туристов обратно в Москву с 12 по 21 февраля, а рейс из Гаваны будет 16 февраля. Также запланирован рейс для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу 15 февраля. Пассажиров дополнительно уведомят о статусе перелёта по контактам, указанным при бронировании. Проверить информацию можно через раздел «Управление бронированием» на сайте перевозчика.