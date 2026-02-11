Жюри омского конкурса имени Шпета назвало первых призеров

«Очень обращаешь внимание на то, за что все-таки сражаются конкурсанты. А здесь, помимо почетного звания лауреатов, есть и весьма ощутимые денежные призы. Не на всяком конкурсе за рубежом найдешь такие значимые премии. Они всегда очень стимулируют молодых людей на подготовку. Понятно, что мы все занимаемся высоким искусством, но ходим грешные по земле, и нам иногда нужно и есть, и пить. Поэтому, конечно, это важный стимул, и я думаю, именно этим объясняется такое большое количество участников конкурса».