Жюри омского конкурса имени Шпета назвало первых призеров

На III Межрегионального открытого конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Шпета стали известны имена первых победителей и призеров.
11 февраля, в четвертый конкурсный день, участники в младших возрастных группах в специальностях «Скрипка» и «Виолончель» прошли через второй тур и подведение итогов на торжественном гала-концерте.
Заслуженный артист России, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, профессор, художественный руководитель симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев отметил, что оргкомитет конкурса присуждает премии и юным музыкантам с их педагогами, и концертмейстерам:
«Очень обращаешь внимание на то, за что все-таки сражаются конкурсанты. А здесь, помимо почетного звания лауреатов, есть и весьма ощутимые денежные призы. Не на всяком конкурсе за рубежом найдешь такие значимые премии. Они всегда очень стимулируют молодых людей на подготовку. Понятно, что мы все занимаемся высоким искусством, но ходим грешные по земле, и нам иногда нужно и есть, и пить. Поэтому, конечно, это важный стимул, и я думаю, именно этим объясняется такое большое количество участников конкурса».
В специальности «Скрипка» в первой возрастной группе лауреатом третьей степени стал Лев Бояринцев (Сириус, Краснодарский край), лауреатом второй степени — Амир Дильмухаметов (Новосибирск), а звание лауреата первой степени было присвоено Ксении Овчинниковой из Санкт-Петербурга.
Во второй возрастной группе жюри отметило дипломом лауреата третьей степени Стефанию Мохначеву (Астана). Лауреатом второй степени стал еще один представитель Казахстана, Зияш Абдлулакбар (Алматы), а лучшей признали Эмилию Жуковскую из Красноярска.
В специальности «Виолончель» в первой возрастной группе третье место у Ван Цзысюаня из Барнаула, второе у Льва Киркинского (Новосибирск), первое Матвей Рубин, также новосибирца.
Во второй возрастной группе диплом лауреата за третье место получил Кирилл Приходцев из Казани. Виолончелистка Мария Иванова (Краснодар) отмечена званием лауреата второй степени, а петербурженка Любовь Полубенцева под овации зрителей была названа обладательницей звания лауреата 1-й степени.
За первое, второе и третье места победители, педагоги и концертмейстеры были отмечены премиями по 100, 75 и 50 тыс. рублей соответственно.
Кроме этого, по решению жюри были определены победители в специальных номинациях.
Лучшим концертмейстером конкурса была признана Шолпан Барлыкова (Сириус, Краснодарский край), получившая награду из рук специального члена жюри Зарины Шиманской. За неординарный подход к виолончельному творчеству Лев Киркинский получил от члена жюри Кирилла Кравцова струны. Виолончелист, член жюри Габриэль Джебран Якуб вручил Льву Киркинскому и Матвею Рубину приглашение принять участие во Всероссийском телевизионном конкурсе «Щелкунчик» без предварительного отбора. Ван Цзысюань получила сертификат стипендиата благотворительного фонда «Новые имена».
Завершился четвертый конкурсный день репетициями участников 3-й возрастной группы к 3-му туру, которые они провели вместе с Омским академическим симфоническим оркестром. Завтра свои репетиции с прославленным коллективом проведут участники 4-й возрастной группы, а также начнутся мастер-классы членов жюри.
