В Госдуме предложили снизить НДС на детские товары

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить женщин, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты налога на год при рождении ребенка. По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит сформировать дополнительные гарантии стабильности правового положения женщин, применяющих специальный налоговый режим после рождения ребенка, и создаст условия для непрерывности их экономической активности в социально значимый период.