Диетолог Бобровский рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми

С каждым годом все больше людей отказываются от употребления мяса. Диетолог Андрей Бобровский рассказал о последствиях такого выбора. По его словам, простая замена котлеты на тарелку фасоли — не лучшая идея для здоровья.
Специалист отметил, что получить белок, сопоставимый с мясным, из бобовых возможно, но при условии добавления злаков. Хотя бобовые являются ценным источником белка, их аминокислотный состав неполон.
— Вкусные примеры таких сочетаний: рис с кускусом или с хлебом. Эта комбинация делает пищу абсолютно полноценной. Таким образом, секрет полноценного растительного питания — в грамотном комбинировании, — пишет «Радио 1».
Порой люди уверены, что, исключив из рациона сладкие напитки и жирную еду или выпечку, они уменьшают потребление сахара. Однако он может содержаться и в других продуктах, которые вы продолжаете есть ежедневно. О том, в какой еде есть скрытый сахар, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.
Человеку следует включать в ежедневный рацион около 400 граммов овощей и продукты с содержанием белков и жиров. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.