Диетолог Бобровский рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми

Порой люди уверены, что, исключив из рациона сладкие напитки и жирную еду или выпечку, они уменьшают потребление сахара. Однако он может содержаться и в других продуктах, которые вы продолжаете есть ежедневно. О том, в какой еде есть скрытый сахар, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.