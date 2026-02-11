Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Анастасию Ракову

Анастасия Владимировна родилась 8 февраля в городе Ханты-Мансийске. Окончила Тюменский государственный университет. Свою трудовую деятельность начала в аппарате Думы Ханты-Мансийского автономного округа, затем занимала должности в правительстве Тюменской области, в том числе была руководителем аппарата губернатора. С 2006 года работала в правительстве РФ, а с 2010 года — в правительстве Москвы. Направление, связанное с социальной политикой столицы, Анастасия Ракова возглавляет с 2018 года.