Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Анастасию Ракову

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 11 февраля соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Этой высокой награды Анастасия Ракова была удостоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Анастасия Владимировна родилась 8 февраля в городе Ханты-Мансийске. Окончила Тюменский государственный университет. Свою трудовую деятельность начала в аппарате Думы Ханты-Мансийского автономного округа, затем занимала должности в правительстве Тюменской области, в том числе была руководителем аппарата губернатора. С 2006 года работала в правительстве РФ, а с 2010 года — в правительстве Москвы. Направление, связанное с социальной политикой столицы, Анастасия Ракова возглавляет с 2018 года.
Под ее руководством были реализованы крупные проекты в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования. В их числе — модернизация поликлиник и больниц, создание проекта «Московское долголетие», обновление школ. В здравоохранении стали активно внедрять искусственный интеллект и другие современные технологии.
— Уровень технологического развития, цифровизации, накопленный массив больших данных про каждого пациента позволяет нам перейти совсем к другой организации процесса приема в поликлинике, — отмечала Анастасия Ракова в итоговом интервью агентству «РИА Новости» в декабре 2025 года.
Среди проектов, над которыми сегодня ведется работа, — модернизация колледжей и строительство больниц будущего. По ее словам, Москва движется в направлении создания крупных медкомплексов, где хорошо развит междисциплинарный подход.