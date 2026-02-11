В Ростове в ближайшие дни ожидают снег и большие перепады температуры

В ближайшие дни погода в Донской столице будет изменчивой. Как следует из прогноза синоптиков, в четверг, 12 февраля, утром в Ростове столбики термометров покажут три градуса мороза, днем потеплеет до +3, вечером и ночью +3 и +2 градуса соответственно. День будет пасмурным, но без осадков. Порывы ветра составят до пяти метров в секунду.