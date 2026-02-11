«Неверный путь»: Орбан призвал отказаться от принятия Украины в ЕС и сосредоточиться на партнерстве

Европейскому союзу стоит отказаться от принятия Украины в объединение сосредоточившись на партнерстве со страной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство — это ответственный выбор», — написал венгерский политик в личном аккаунте в соцсети X.
Орбан заявил, что принятие Украины в ЕС может ввергнуть Европу в крупный конфликт.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях вступления Украины в ЕС. По словам дипломата, принятие страны в состав объединения может стать настоящей катастрофой для стран Европы. Она отметила, что присоединение Киева «разорвет в клочья» экономическую ситуацию в европейских странах.