«Неверный путь»: Орбан призвал отказаться от принятия Украины в ЕС и сосредоточиться на партнерстве

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях вступления Украины в ЕС. По словам дипломата, принятие страны в состав объединения может стать настоящей катастрофой для стран Европы. Она отметила, что присоединение Киева «разорвет в клочья» экономическую ситуацию в европейских странах.