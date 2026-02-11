Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неверный путь»: Орбан призвал отказаться от принятия Украины в ЕС и сосредоточиться на партнерстве

Орбан: ЕС может сотрудничать с Украиной, но не принимать ее в объединение.

Источник: Комсомольская правда

Европейскому союзу стоит отказаться от принятия Украины в объединение сосредоточившись на партнерстве со страной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство — это ответственный выбор», — написал венгерский политик в личном аккаунте в соцсети X.

Орбан заявил, что принятие Украины в ЕС может ввергнуть Европу в крупный конфликт.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях вступления Украины в ЕС. По словам дипломата, принятие страны в состав объединения может стать настоящей катастрофой для стран Европы. Она отметила, что присоединение Киева «разорвет в клочья» экономическую ситуацию в европейских странах.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше