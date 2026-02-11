Ричмонд
Крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля

Космический объект диаметром около километра пролетит на безопасном расстоянии от Земли.

Источник: Комсомольская правда

14 февраля, в субботу, рядом с Землей пройдет самый крупный за последний год астероид под номером 162882. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По оценкам ученых, его размер достигает примерно один километр.

Космическое тело пролетит на расстоянии в несколько миллионов километров от нашей планеты. Несмотря на внушительные размеры, угрозы для Земли нет, вероятность столкновения оценивается как нулевая.

В РАН уточнили, что астероид стал самым крупным объектом за год, прошедшим в пределах 7,5 миллиона километров от Земли. Именно эта зона считается потенциально опасной, однако в данном случае рисков не зафиксировано.

По данным Европейского космического агентства, ближайший крупный объект с ненулевой вероятностью падения — астероид 2017 SH33, его шанс столкновения составляет примерно один к 150 миллионам.

Ранее в ИКИ РАН опровергли информацию о падении на Землю астероида CE2XZW2, которая распространилась в Сети. Информацию запустил один из околонаучных интернет-каналов без необходимой проверки на достоверность.