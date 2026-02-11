Welt: в Германии экс-депутата Бундестага обвинили в педофилии

В Германии экс-депутату Бундестага Хартмуту Эббингу предъявили обвинение в сексуальном насилии над 7-летним ребенком, пишет Die Welt.
Как указано в материале, расследование в отношении экс-депутата началось после данных о хранении детской порнографии. По делу также проходит мать потерпевшего. Обвинения касаются эпизода сентября 2021 года. Согласно версии следствия, мать мальчика совершила действия сексуального характера в отношении сына и сделала две фотографии. Их она отправила обвиняемому.
При этом, предположительно, в сентябре 2021 года Хартмут Эббинг посетил мать ребенка, где также совершил действия сексуального характера в отношении мальчика. Оба фигуранта должны предстать перед судом 10 марта.
Ранее сообщалось, что в Австралии судят педагога, которая забеременила от 12-летнего мальчика.