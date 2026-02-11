Ученые призвали регулировать распространение фастфуда как табачной продукции

Американские ученые заявили, что распространение и потребление продуктов питания глубокой переработки (UPF) нужно регулировать на уровне табачной продукции, поскольку по влиянию на здоровье они приближены к сигаретам, а не к обычным продуктам. Об этом стало известно в понедельник, 2 февраля, из исследования, опубликованного в медицинском журнале Milbank Quarterly.
К таким продуктам относятся чипсы, безалкогольные газированные напитки, сладости и снеки, созданные с добавлением красителей, эмульгаторов и ароматизаторов. По данным специалистов, их обрабатывают промышленным путем, чтобы повысить удовольствие от их потребления и увеличить объемы их продаж. Для этого производители используют завлекающую рекламу и яркую упаковку.
Согласно исследованию, производители табачных изделий и UPF применяют схожие стратегии в производстве, в частности разработки для стимулирования частого потребления продуктов и нарушения аппетита. Зависимость от таких изделий часто становится причиной ожирения, диабета, раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи отметили, что проблема массового потребления ультрапереработанных продуктов усиливается из-за того, что корпорации перемещают свои фабрики в африканские страны с низким уровнем регулирования распространения вредных продуктов со стороны правительства.
Гастроэнтеролог Ирина Яковлева рассказала, что чрезмерное потребление сосисок, колбас и промышленных соусов может существенно увеличить вероятность инфарктов и инсультов из-за высокого содержания соли в этих продуктах.