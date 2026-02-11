Ричмонд
СВО
И снова Молдову кинет в холод: После почти весеннего тепла в +11 градусов ударят морозы до −8 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 12 февраля 2026 года.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 36% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

А вот теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 12 февраля. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса со знаком плюс, утром сохранятся неточные температурные значения.

Днем потеплеет до +7 градусов! Будет переменная облачность, но без осадков. вечером ожидается до 4 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

А на выходные нас ждут 11 градусов тепла, почти весна! А затем Молдову снова кинет в холод — ударят морозы до −8 градусов.