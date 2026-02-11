И снова Молдову кинет в холод: После почти весеннего тепла в +11 градусов ударят морозы до −8 градусов

А вот теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 12 февраля. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса со знаком плюс, утром сохранятся неточные температурные значения.
Днем потеплеет до +7 градусов! Будет переменная облачность, но без осадков. вечером ожидается до 4 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
А на выходные нас ждут 11 градусов тепла, почти весна! А затем Молдову снова кинет в холод — ударят морозы до −8 градусов.